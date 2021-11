Operazione contro la 'ndrangheta, sei arresti anche in Svizzera

Due arresti effettuati nel Canton San Gallo, dove c'era la base logistica della cosca calabrese in Svizzera. Keystone / Gian Ehrenzeller

Sei persone sono state tratte in arresto durante la notte in Svizzera (due a San Gallo e nei Grigioni, uno in Ticino e Zurigo) nell'ambito di una vasta indagine coordinata dalle Procure distrettuali antimafia di Reggio Calabria, Milano e Firenze contro la cosca calabrese Molè, originaria della Piana di Gioia Tauro.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 novembre 2021 - 13:12

tvsvizzera.it/spal con Keystone-ATS

I fermati, tutti cittadini italiani, sono sospettati di aver condotto attività criminali, sia nella Confederazione sia in Italia, soprattutto nell'ambito del traffico di stupefacenti, in stretta connessione con i clan calabresi - soprattutto con quelli presenti nel Comasco - di cui costituivano una propaggine in territorio elvetico.

In Ticino gli agenti hanno effettuato anche alcune perquisizioni domiciliari. I provvedimenti cautelari sono stati eseguiti su precisa richiesta per rogatoria degli inquirenti italiani.

Contenuto esterno

Un procedimento era stato comunque già aperto autonomamente dalla procura di San Gallo, in collaborazione con la polizia federale (fedpol), per infrazione alla legge sugli stupefacenti, dal quale è emerso uno scenario di criminalità organizzata di stampo 'ndranghetistico, con collegamenti internazionali, che operava in diversi cantoni. Nel cantone orientale c'era la base logistica della cosca calabrese in Svizzera che aveva rapporti diretti con 'ndranghetisti che operavano nel Comasco.

Anche il Ministero pubblico della Confederazione ha aperto un'istruzione penale per sostegno e partecipazione a un'organizzazione criminale e ha costituito una squadra investigativa comune con le procure italiane coinvolte.

Sul fronte italiano le forze dell'ordine hanno proceduto invece al fermo in diverse regioni di oltre un centinaio di presunti appartenenti alla cosca Molè, indagati a vario titolo, per associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, detenzione e porto illegale di armi, autoriciclaggio, associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, produzione, traffico e cessione di sostanze stupefacenti, usura, bancarotta fraudolenta, frode fiscale e corruzione.

Nel corso di quest'inchiesta sulle infiltrazioni calabresi in Lombardia, Toscana e Svizzera, è stata sequestrata una tonnellata di cocaina proveniente dal Sudamerica.