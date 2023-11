Oltre un miliardo alle Ferrovie federali svizzere

Berna intende assicurare le risorse necessarie alle FFS. © Keystone / Martial Trezzini

La proposta governativa, passata in commissione alla Camera bassa, consente alle FFS di azzerare le perdite subite durante la pandemia nel traffico a lunga percorrenza.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 novembre 2023 - 19:18

tvsvizzera.it/spal con Keystone-ATS

Dopo l’approvazione, all’unanimità, da parte della Commissione dei trasporti del Consiglio Nazionale (CTT-N) il progetto sarà votato dal Parlamento nel corso della sessione invernale.

Il disegno di legge dell'esecutivo ha lo scopo di rafforzare la capacità d'investimento delle Ferrovie federali e a garantire il potenziamento della rete ferroviaria grazie all’immissione di sufficiente liquidità (attraverso l'apposito Fondo FIF).

Finanziamenti contrastati

La commissione tuttavia, precisa una nota governativa, non è favorevole a tutte le modifiche proposte alla Legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS). In particolare, non sostiene il passaggio dai mutui di tesoreria ai mutui a carico del bilancio della Confederazione a partire da un certo livello di indebitamento delle FFS e la garanzia della liquidità del Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (FIF).

Inoltre, la commissione propone di indicare chiaramente nella legge sul traffico pesante (LTTP) che la riserva adeguata del FIF ammonti ad almeno 300 milioni di franchi.

A dicembre verrà probabilmente esaminato dalle Camere anche il progetto di un credito aggiuntivo per il finanziamento di misure di rinnovo dell'infrastruttura stradale per il carico di autoveicoli su treni nelle principali direttrici alpine.

Stazioni di carico

Oltre ai contributi supplementari pari a 40 milioni, il Consiglio federale propone una modifica della prassi di finanziamento. In merito la maggioranza della commissione sostiene i contributi stabiliti per le tre stazioni di carico di auto di importanza nazionale (Lötschberg, Vereina e Furka) mentre una minoranza vorrebbe includervi anche la galleria del Sempione e aumentare di 6 milioni il credito a disposizione.

Un’altra minoranza vorrebbe invece aumentare questa cifra a 18 milioni, allo scopo di finanziare tutti i progetti di costruzione stradali necessari. Di tutte queste varianti saranno chiamati a esprimersi prossimamente le e i parlamentari federali.