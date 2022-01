Oltre cento super ricchi chiedono di pagare più tasse

Contenuto esterno

Sono 102 i multimilionari, provenienti soprattutto dagli Stati Uniti, che hanno sottoscritto l'appello online rivolto ai partecipanti al Forum economico di Davos (che si sta svolgendo in forma virtuale per i noti motivi)in favore di un incremento del carico fiscale sui ceti abbienti. A loro giudizio l'introduzione di imposte sul patrimonio aiuterebbe - soprattutto in tempi di pandemia - a ridurre le profonde diseguaglianze, in continua crescita, e a sostenere le spese sanitarie in questo difficile momento. È proprio di questi giorni la notizia secondo cui i dieci uomini più ricchi del pianeta hanno visto raddoppiare i loro beni nell'ultimo anno.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 gennaio 2022 - 14:01