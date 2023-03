Oltre 300'000 anziani vittime di violenza

Raramente queste vittime chiedono aiuto, talvolta perché si vergognano della situazione, altre temono conseguenze peggiori, altre ancora non sanno a chi rivolgersi. Obs/getty Images

Anche nella benestante Svizzera ci sono fasce vulnerabili e sono proprio quelle che a volte fanno più fatica a chiedere aiuto.

27 marzo 2023

tvsvizzera.it/MaMi con Keystone-ATS

In Svizzera, si stima che oltre 300'000 anziani siano vittime di violenza. Ma sono pochi quelli che chiedono aiuto. Per spezzare il tabù e prevenire tali episodi, Pro Senectute - con oltre 130 centri di consulenza dislocati sull'intero territorio svizzero - è al loro fianco e può fornire un sostegno concreto.

Le ragioni per cui le persone anziane non segnalano tali maltrattamenti sono diverse: alcune si vergognano della loro situazione, altre temono conseguenze peggiori, come ad esempio il ricovero in una casa di cura e di riposo, altre ancora non sanno a chi rivolgersi. Eppure, esistono servizi pronti a esaminare la situazione nel suo complesso e offrire un aiuto concreto, indica Pro Senectute in una nota odierna.

Assieme a Prevenzione Svizzera della Criminalità, corpi di polizia cantonali e comunali, Aiuto alle vittime di reati e il Centro di competenza nazionale Vecchiaia senza Violenza, Pro Senectute lancia quindi una campagna di prevenzione contro la violenza nei confronti delle persone anziane sull'intero territorio nazionale: www.vecchiaiasenzaviolenza.chLink esterno.

La campagna si prefigge quattro obiettivi: mettere in contatto anziani, parenti, persone terze e professionisti; dispensare rapidamente sostegno e consulenza; prevenire la violenza (fisica, finanziaria, sessuale o psicologica) nei confronti degli anziani e formare il personale del settore.