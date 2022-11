Offerti oltre 220'000 franchi per una targa

tvsvizzera.it

Non solo quadri d'autore o gioielli rari, ci sono acquirenti disposti a spendere molto anche per una targa automobilistica: la "ZH 100".

Nel canton Zurigo c'è qualcuno disposto a sborsare oltre 220'000 franchi affinché proprio la sua automobile abbia una targa particolare. Si tratta nello specifico della "ZH 100", un numero corto, tondo, ambitissimo. L'Ufficio cantonale della circolazione di Zurigo ha messo all'asta questa, insieme ad una trentina di altre targhe.

Le altre sono tuttavia meno particolari: contengono tra i 4 e i 6 numeri. Tra queste, si distinguono leggermente l'unica targa a 4 cifre (per cui sono stati offerti 9'000 franchi) e una di quelle a 6 cifre, per la particolare sequenza delle stesse ("ZH 660660", valutata finora a 6'140 franchi). Per le altre, gli interessati hanno grosso modo offerto tra i 150 e i 2'000 franchi.

Siamo comunque ben lontani dal record mondialeLink esterno raggiunto nel 2008 dal signor Ghaffer Khouri, degli Emirati Arabi Uniti, che ha acquistato la targa con un "semplice" numero alla modica cifra di 8 milioni di euro.

L'asta, che fino ad ora ha raggiuntoLink esterno la cifra esatta di 221'200 franchi, si chiuderà alle 19 di domani, 9 novembre.

