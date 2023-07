Nuovo scandalo all'emittente britannica BBC

Contenuto esterno

Un nuovo scandalo ha investito l'emittente di Stato britannica BBC: un noto presentatore - la cui identità per il momento non è stata resa nota - è accusato di avere pagato un minorenne per ottenere foto sessualmente esplicite. Nonostante il caso fosse noto da maggio, l'azienda ha preso provvedimenti soltanto ora. L'emittente si è limitata lunedì a confermarne la sospensione di quello che sarebbe uno dei suoi volti più noti, fino al compimento delle indagini in corso. La denuncia è arrivata dalla madre del giovane, testimone di uno degli interscambi online tra i due. Frustrata per la mancanza di provvedimenti dell'emittente verso l’uomo, che in questi mesi ha continuato ad apparire in video, ha deciso di rivolgersi alla stampa.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 luglio 2023

tvsvizzera.it/mrj