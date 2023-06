Nuovo aumento dei costi dell'assicurazione malattia in Svizzera

Svizzere e svizzeri pagheranno in media il 6% in più per l'assicurazione malattia nel 2024, secondo il portale Comparis, © Keystone / Christian Beutler

Anche per il 2024 si prevede un aumento a carico della cittadinanza del costo del sistema sanitario svizzero. Felix Schneuwly di Comparis stima che il rincaro potrebbe raggiungere il 6%, ma per molte persone la fattura potrebbe lievitare anche del 10%.

Questo contenuto è stato pubblicato il 06 giugno 2023

tvsvizzera.it/tins con Keystone-ATS

Torna alla ribalta un tema che nella Confederazione è di attualità ogni estateLink esterno. Il portavoce del portale indipendente che compara prezzi, servizi e tariffe lancia una messa in guardia sull'ennesimo, imminente aumento di una voce importante nel budget delle famiglie svizzere. Nel 2023 l'aumento era stato del 6,6% e a quanto pare, nel 2024 si replicherà.

Diverse le cause del previsto rincaro. Secondo Schneuwly, un elemento cruciale è il ridimensionamento delle riserve che il Governo ha imposto alle compagnie di assicurazione. Se non fosse avvenuto: "i premi negli ultimi anni sarebbero saliti solo di circa il 2,5% all'anno e continuerebbero a crescere a questo ritmo". Per evitare che ogni oscillazione dei costi porti a una fluttuazione dei premi, le assicurazioni hanno in effetti bisogno di un cuscinetto di riserve superiore al minimo legale, afferma l'esperto. "L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha costretto le casse malati a ridurre le riserve. E oggi molte non hanno più margini di liquidità per far fronte alle oscillazioni dei costi".

Quanto alle cause del costante aumento dei costi del sistema sanitario, Schneuwly ne ricorda alcuni fattori determinanti: "elevata burocrazia, mancato accesso a farmaci economici, il ricorso frequente alla psicoterapia, fino all'attuazione dell'iniziativa per l'assistenza infermieristica e il crescente numero di persone che si sottopongono a esami medici non indispensabili". La "troppa medicina" è da sempre indicata dagli esperti come un fattore cruciale del costo dei sistemi sanitari avanzati. Sulla riforma della legge federale che disciplina la materia (LAMal), Felix Schneuwly suggerisce di rallentare, invece che accelerare, per consentire una valutazione accurata dell'impatto delle modifiche e per evitare che: "L'enfasi sul controllo dei costi nella politica sanitaria a livello federale causi più danni che benefici".

Come funziona il sistema sanitario svizzero?

Tutti le persone domiciliate in Svizzera devono sottoscrivere un'assicurazione malattia di base obbligatoria. Ciò crea una certa concorrenza tra le compagnie assicurative, i cui premi variano a seconda del cantone di residenza. Chi ha difficoltà finanziarie può chiedere una riduzione dei premi, ma in generale i costi per il contributo al sistema sanitario rappresentano una voce importante del budget di chi vive in Svizzera.