Nuovo appuntamento alle urne per gli israeliani

Martedì la popolazione israeliana è chiamata alle urne per rinnovare il Parlamento. Si tratta della quinta elezione in meno di quattro anni, dopo la caduta a giugno del Governo di Naftali Bennett. Un periodo di forte instabilità politica che non sembra destinato a finire. Gli occhi ora sono però puntati sulla comunità ebraica ultraortodossa, il cui voto potrebbe essere decisivo per l’affermazione dei partiti di destra. La politica intanto è polarizzata tra pro e contro Benjamin Netanyahu. La destra sostiene l’ex premier. La sinistra e i partiti arabi invece appoggiano il primo ministro uscente Yair Lapid.

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 ottobre 2022 - 21:15

