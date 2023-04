Nuove tensioni in Israele

Contenuto esterno

Non cala la tensione a Gerusalemme dopo che nella notte tra martedì e mercoledì la polizia israeliana ha fatto irruzione nella moschea di Al Aqsa, la principale moschea della Città Santa, e si è scontrata con un gruppo di palestinesi che avevano in loro possesso fuochi d'artificio, bastoni e pietre. All’alba poi l'aviazione ha colpito la striscia di Gaza, in risposta al lancio di alcuni razzi. Sono 350 le persone arrestate o rimosse dagli agenti, perché - ha comunicato mercoledì mattina un portavoce della polizia - incitavano alla violenza, si erano barricati all'interno della moschea e disturbavano la preghiera. Il movimento di Hamas, che governa la Striscia di Gaza, ha immediatamente invitato i gli abitanti della Cisgiordania ad "andare in massa alla moschea di Al Aqsa per difenderla". E prima ancora che sorgesse il sole diverse manifestazioni di protesta hanno preso il via nelle città palestinesi.

Questo contenuto è stato pubblicato il 05 aprile 2023 minuti

tvsvizzera.it/mrj