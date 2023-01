Nuove norme per l'utilizzo dei droni

© Keystone / Gaetan Bally

Nuovo anno, nuove regolamentazioni per l'uso dei droni in Svizzera. L'obbiettivo? Incrementare la sicurezza e fornire indicazioni chiare.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 gennaio 2023 - 20:21

tvsvizzera.it/MaMi

Che vengano usati in ambito privato o professionali, i droni conquistano un numero sempre maggiore di persone. Dal primo gennaio 2023, tuttavia, la regolamentazione dell'Unione europea che ne disciplina l'uso è entrata in vigore anche in Svizzera, introducendo così nuove norme per una maggiore sicurezza.

Tra le novità: l'obbligatorietà di seguire una formazione, un esame online sul sito dell'Ufficio federale dell'aviazione civile, la necessità di un certificato, l'età minima, eccetera. Ma ci sono delle eccezioni. Ecco tutti i dettagli:

Contenuto esterno