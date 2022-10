Nuova legge sulla dissimulazione del volto, multe fino a 1'000 franchi

Multe fino a 1'000 ftranchi per chi non rispetterà la legge. Previste diverse deroghe. Keystone / Gian Ehrenzeller

Il Consiglio federale ha approvato una nuova legge a disciplinare il divieto di dissimulare il viso e comporterà multe fino a 1’000 franchi per chi la violerà.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 ottobre 2022 - 13:00

tvsvizzera.it/mrj con Keystone-ATS

Dopo il "sì" popolare del 7 marzo 2021, e al termine di una consultazione in merito, il Consiglio federale ha deciso di approvare una nuova legge riguardante il divieto di dissimulare il viso in pubblico che comporterà multe fino a 1'000 franchi per chi non la rispetterà.

L'inserimento della nuova disposizione nel Codice penale era stato criticato da più parti, precisa l'Esecutivo in una nota. La soluzione scelta, si può leggere, tiene conto del senso e dello scopo del divieto, il quale mira a garantire la sicurezza e l'ordine pubblici. "La sanzione resta in secondo piano".

La nuova legge proibisce la dissimulazione del viso in tutti i luoghi accessibili al pubblico. Chi non la rispetta sarà punito con una multa che ammonterà al massimo a 1’000 franchi (e non a 10'000 come inizialmente proposto nella consultazione). In questo modo si tiene conto della critica secondo cui l'importo massimo proposto era sproporzionato, spiega il Governo. Un’altra novità è il fatto che la violazione potrà essere punita in una procedura di multa disciplinare, permettendo così di ridurre l'onere per i Cantoni e semplificare la procedura per gli interessati.

Il divieto, va precisato, non si applica sugli aerei in Svizzera e all'estero e neppure nei locali diplomatici e consolari. Il viso, inoltre, può essere dissimulato nei luoghi di culto e in altri luoghi sacri. La nuova legge prevede anche una serie di deroghe: sarà per esempio permesso dissimulare il viso per ragioni inerenti alla salute, alla sicurezza, alle condizioni climatiche e alle usanze locali. Lo si può fare anche per spettacoli artistici e di intrattenimento e per scopi pubblicitari.

Il Consiglio federale intende conciliare il divieto di dissimulare il viso e i diritti fondamentali della libertà di opinione e di riunione garantiti dalla Costituzione: l'autorità competente potrà previamente autorizzare la dissimulazione del viso in luoghi pubblici se questo fosse necessario per la propria incolumità nell'esercizio di tali diritti fondamentali e a condizione che non vengano compromessi la sicurezza e l'ordine pubblici.

L'iniziativa popolare "Sì al divieto di dissimulare il proprio viso", che introduce un nuovo articolo costituzionale, era stata accolta dal 51,2% dei votanti in occasione dell’appuntamento alle urne del 7 marzo 2021. Un divieto divenuto federale, ma che finora solo i Cantoni Ticino e San Gallo hanno trattato, introducendo una normativa in materia.