Nuova ipotesi sul paesaggio dietro alla Gioconda

Secondo una ricerca coordinata dallo storico Silvano Vinceti, quello che Leonardo dipinse dietro alla Monna Lisa è il ponte Romito di Laterina, in provincia di Arezzo. Ma gli esperti sono divisi.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 maggio 2023

Joe Pieracci, RSI News

Contenuto esterno

È il ponte Romito di Laterina in provincia di Arezzo quello che Leonardo dipinse nel paesaggio della Gioconda. Una ricerca coordinata dallo storico Silvano Vinceti, lancia una nuova teoria su un mistero che negli anni ha alimentato innumerevoli dispute.

Tra le tesi sostenute, quelle che hanno suscitato più clamore, rinviano al ponte medievale di Bobbio, in provincia di Piacenza, e al ponte a Buriano in provincia di Arezzo. Ma ora quest'ultima ricerca - condotta grazie anche alla collaborazione dell'associazione culturale La Rocca e basata su nuovi documenti storici e comparazioni fra fotografie attuali e quanto raffigurato nel dipinto - ha reso possibile individuare quello che Vinceti pensa sia il "vero ponte della Gioconda".

“Si tratta del ponte etrusco-romano Romito o ponte di Valle - spiega Vinceti - collocato nel comune di Laterina in provincia di Arezzo. Attualmente del ponte rimane un solo arco, ma nel periodo tra il 1501 e il 1503 il ponte era in funzione e frequentatissimo, come attesta un documento sullo stato dei manufatti nelle proprietà della famiglia dei Medici, ritrovato negli archivi di Stato di Firenze”.

Il ponte di Laterina ricostruito al computer. Team Silvano Vincenti

E proprio in quel periodo Leonardo si trovava in Val d'Arno, prima al servizio di Cesare Borgia, detto il Valentino, e poi del gonfaloniere della Repubblica di Firenze Pier Soderini. Il ponte Romito aveva quattro arcate, poggiava su due falesie, faceva parte di un diverticolo o scorciatoia che permetteva di accorciare di parecchi chilometri il tragitto fra Arezzo, Fiesole e Firenze. Il ponte di Bobbio, invece, ha più di sei arcate, e quello a Buriano ne ha sei. Inoltre questi manufatti sono collocati su un terreno pianeggiante.

"Diverse sono le corrispondenze che intercorrono fra il ponte Romito - sottolinea Vinceti - le particolari morfologie dell'Arno in quel tratto di territorio e quanto riportato da Leonardo nel paesaggio alla sinistra della nobildonna raffigurata nel famoso dipinto. Queste corrispondenze sono emerse grazie alle immagini riprese da un drone che ci hanno consentito di evidenziare la presenza di due falesie nel lato sinistro e destro del ponte Romito e l'andamento sinuoso dell'Arno, così come raffigurati nel dipinto della Gioconda”.

E la ricostruzione virtuale del ponte, realizzata in base alla larghezza dell'Arno nel tratto in cui si trova il ponte Romito, evidenzia una forte similitudine con il ponte presente nel ritratto. Lo stesso si può affermare per la forma e la grandezza dei quattro archi.

La corrispondenza fra il ponte Romito e le morfologie dell'Arno. Team Silvano Vincenti

Non la pensa così però tutta una schiera di esperti di studi leonardeschi. Come lo storico Domenico Laurenza, uno tra i più autorevoli studiosi del genio toscano, che su quest’ultima ricerca ci scrive: “In generale, i paesaggi di Leonardo sono la complessa trasfigurazione artistica della sua ricerca scientifica sulla terra e gli elementi naturali, più che rappresentazioni "realistiche" o "fotografiche" di una data regione. Il loro maggiore interesse risiede in questa loro genesi tra arte e scienza, anche se, forse, in qualche caso, riproducono un luogo particolare".

Le varie ipotesi scientifiche insomma non convergono. Di fronte alla Gioconda, va detto, sono tanti quelli che hanno tanta voglia di credere che esista qualcosa… che vada oltre ciò che vediamo. E tutto ovviamente è possibile, a patto di volerci credere.