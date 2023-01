Nove treni su dieci arrivano in orario in Svizzera

In Ticino la situazione in materia di puntualità è definita "insoddisfacente" dalle FFS. Keystone / Karl Mathis

Nel 2022, il 92,5% dei treni delle Ferrovie Federali Svizzere (FFS) è arrivato in orario o con al massimo un ritardo inferiore ai tre minuti. Situazione più difficile invece in Ticino.

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 gennaio 2023 - 18:00

tvsvizzera.it/mar/Keystone-ATS

La puntualità dei treni viaggiatori è definita "buona" dalle FFS. Rispetto al 2021, l'anno scorso la proporzione di convogli giunta a destinazione con meno di tre minuti di ritardo è aumentata di 0,6 punti percentuali, stando ai dati pubblicati martedì dalla compagnia ferroviaria di proprietà della Confederazione.

A incidere sono stati diversi fattori. La pianificazione dei cantieri è stata migliorata e, inoltre, i treni hanno dovuto rallentare in meno occasioni per via delle aree di lavori. Questo buon funzionamento della coordinazione fa ben sperare per il futuro, visto che "il volume dei lavori registrerà un aumento significativo nel 2023 così come negli anni a venire".

Altri sviluppi Altri sviluppi Il mercato delle auto di lusso non conosce crisi in Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato il 30 gen 2023 Nel 2022 il numero di automobili di lusso immatricolate nella Confederazione è aumentato, un dato in controtendenza rispetto al mercato nel suo...

La minore occupazione dei treni a inizio anno e il clima mite hanno pure contribuito a migliorare la puntualità, si legge nel comunicatoLink esterno.

Puntualità "insoddisfacente" in Ticino e Romandia

Se nella Svizzera tedesca i treni arrivano generalmente in orario, nella Svizzera francese e in Ticino la situazione è definita "insoddisfacente".

Nella Svizzera francese la proporzione di treni giunti in orario scende infatti all'89,4%. "Il motivo sono state le riserve d'orario troppo scarse per i tanti lavori in corso".

In Ticino la percentuale è ancora leggermente più bassa: 89,1%. Il dato è peggiore rispetto ai due anni precedenti, quanto erano puntuali rispettivamente il 90,7% (2021) e il 90% (2020) dei convogli.

Le FFS giustificano il deterioramento della situazione in Ticino con i numerosi guasti ai nuovi treni del traffico regionale avvenuti principalmente tra maggio e settembre dello scorso anno. La società TILO non ha inoltre potuto utilizzare tali convogli come previsto a causa del ritardo dell'omologazione in Italia.

Dall'autunno in poi i nuovi treni TILO hanno circolato con maggiore affidabilità. Il miglioramento della puntualità, spiegano le FFS, è dovuto anche al "clima favorevole e senza piogge dell'ultimo trimestre e al regolare funzionamento degli impianti ferroviari".