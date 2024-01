Notte siberiana in Svizzera

Il riscaldamento globale si è concesso una pausa nelle ultime 24 ore. © Keystone / Ennio Leanza

La scorsa notte è stata la più fredda dell'inverno in Svizzera, secondo quanto ha reso noto il servizio meteorologico della Radiotelevisione svizzera in lingua tedesca SRF Meteo.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 gennaio 2024 - 14:00

tvsvizzera.it/spal con Keystone-ATS

La colonnina di mercurio è scesa a -25 gradi a La Brévine, nota località neocastellana dove ogni inverno le temperature precipitano. Anche a Samedan, nell'Alta Engadina, sono stati misurati -22,8.

Contenuto esterno Es war die kälteste Nacht bisher in diesem #Winter. In La Brévine/NE wurden - 25 °C gemessen. In Samedan/GR gab es 22.8 °C. An den extremen Messstandorten vom Portal https://t.co/nNJD9bkyd7 war es nochmals deutlich kälter. Im Sägistal/BE wurden -34.6 °C erreicht. pic.twitter.com/LIpQGmcFZo — SRF Meteo (@srfmeteo) January 13, 2024

Non si tratta comunque di valori record. Al Sägistalsee, piccolo lago del canton Berna sopra Interlaken, ha osservato il sito specializzato kaltluftseen.ch, sono stati raggiunti i -34,6 gradi. Si tratta di microclimi in cui l'aria gelida si accumula in ragione della morgologia del terreno che forma una barriera.

In ogni caso l'ondata di gelo non ha risparmiato le regioni a sud delle Alpi, dove sono state rilevate minime sotto lo zero un po' dappertutto: a Lugano la colonnina di mercurio ha segnato -1 gradi (scendendo fino a -4 °gradi in varie zone del distretto). Valori inferiori a Chiasso (-4 gradi), a Bellinzona (-3,5 gradi) e Stabio (-5,5 a Stabio).