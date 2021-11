Notte di proteste in Belgio e Olanda

Contenuto esterno

La notte tra domenica e lunedì è stata caratterizzata da proteste contro le nuove misure anti-Covid in Belgio, dove 44 manfestanti sono stati fermati dopo violenti scontri con le forze dell'ordine.

22 novembre 2021

La polizia ha usato cannoni ad acqua e lacrimogeni per disperdere la folla. La manifestazione, che ha visto la partecipazione di 35'000 persone, era partita in maniera pacifica.

Anche nei Paesi Bassi si protesta da giorni dopo la nuova stretta decisa dal Governo per arginare i contagi: nel corso del week end sonos tate fermate una cinquantina di persone scese in piazza per chiedere un ritorno alla normalità.

