Jerry, 50 anni di musica e risate Claudio Moschin 30 maggio 2019 - 18:12 Non sono bello… Piaccio! Restyling è uno spettacolo che Jerry Calà porta in tournée ormai da tempo nei teatri in Italia e all’estero e dove ripercorre i suoi quasi 50 anni di carriera artistica, fra cinema, musica, teatro. Abbiamo incontrato l’artista a Milano, durante una tappa della sua tournée, per chiedergli qualcosa del mondo dello spettacolo, del suo show, dei suoi famosi tormentoni e… anche proprio della Svizzera. Attraverso irresistibili racconti di vita vissuta, divertenti gag e canzoni indimenticabili, Jerry coinvolge il pubblico travolgendolo per due ore di grande divertimento. Musica e battute, dagli anni del cabaret in cui, con i Gatti di Vicolo Miracoli si esibiva al Derby Club di Milano sotto l’influenza di Cochi e Renato ai primi successi musicali come “Prova” e “Capitooooo!”, a canzoni diventate famose e a tutti i tormentoni entrati nella storia del linguaggio dei giovanissimi. Senza dimenticare che Jerry Calà è stato protagonista anche di oltre 50 film, da “Vado a vivere da solo” a “Bomber”, da “I Fichissimi” a “Sapore di mare” dei Vanzina (un film che è diventato addirittura il motore del rilancio delle musiche degli anni ’60), da “Vacanze di Natale” (che fu il primo vero Cine-panettone, lanciando brani di disco music anni ’80 diventate delle hit, come “ “Maracaibo” che lo stesso Jerry, alias Billo, cantava al piano bar e divenuta in seguito uno dei suoi più grandi cavalli di battaglia).