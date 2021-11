Non rispetto norme Covid: arrestati tre esercenti a Zermatt

Zermatt è una delle località più gettonate dell'arco alpino. © Keystone / Christian Beutler

La polizia vallesana ha arrestato domenica i gerenti di un ristorante della rinomata stazione ai piedi del Cervino, rei di non aver rispettato le misure anti-Covid.

Il provvedimento è stato preso dopo che gli esercenti hanno ignorato la disposizione del Governo cantonale vallesano, che venerdì aveva notificato loro la decisione di chiudere il ristorante.

Da metà settembre, i ristoranti in Svizzera sono obbligati a chiedere ai loro clienti il certificato Covid. Dall'entrata in vigore di questa misura, la polizia cantonale vallesana, in collaborazione con quella comunale di Zermatt, ha ispezionato più volte il ristorante, si legge in un comunicato Link esternodelle forze dell'ordine del Cantone. Visto il reiterato mancato rispetto delle norme anti-Covid, i tre gerenti sono stati denunciati al Ministero pubblico.

Due giorni fa, la polizia cantonale ha notificato ai ristoratori la decisione del Consiglio di Stato relativa alla chiusura dell'esercizio. Tale misura è stata resa pubblica tramite cartelli affissi e le entrate sono state ufficialmente sigillate. Dei blocchi in cemento sono inoltre stati messi a mo' di barriere davanti all'ingresso.

Nel corso del fine settimana, gli agenti hanno effettuato ripetuti sopralluoghi per monitorare la situazione. Dai controlli è emerso che i gestori del ristorante, "nonostante la sensibilizzazione e i molteplici dialoghi con le forze dell'ordine", hanno continuato a servire i clienti, improvvisando un bar sui blocchi in cemento, come si può vedere anche da numerose foto apparse sui media e sui social.

Contenuto esterno Restaurant Walliserkanne Zermatt setzt seit Wochen Coronavorgaben nicht um. Nun haben die Behörden reagiert. Am Freitagabend erfolgte die Räumung. Am Samstagmorgen sieht es so aus. pic.twitter.com/eh5pIlkdFU — Michel Venetz (@MichelVenetz) October 30, 2021

Domenica mattina, il ristorante era nuovamente aperto, con due avventori che si trovavano sulla terrazza. La polizia ha allora proceduto all'arresto dei tre esercenti. La procura ha dal canto suo aperto un'inchiesta penale sulla vicenda.

In un comunicato diffuso tra domenica e lunedì, la sezione giovanile dell'Unione democratica di centro (destra sovranista) ha denunciato la brutalità eccessiva da parte della polizia durante l'arresto e ha condannato le misure disproporzionate prese dalle forze dell'ordine nei confronti delle persone che si oppongono alle misure sanitarie.