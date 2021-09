New York sotto l'acqua

Contenuto esterno

La coda dell’uragano Ida ha pesantemente colpito il nord-est degli USA, New York in particolare (colpita già due settimane fa dall’uragano Henry), dove le piogge torrenziali hanno portato a inondazioni in gran parte della città e hanno causato la morte di almeno nove persone dell’area metropolitana.

Questo contenuto è stato pubblicato il 02 settembre 2021 - 13:05

tvsvizzera.it/mrj

“Un evento meteorologico storico”, ha twittato il sindaco della Grande Mela Bill De Blasio, che ha dichiarato lo stato d’emergenza. Stato d’emergenza che è stato dichiarato in tutta le regione, come pure nel vicino New Jersey. Centinaia di voli sono stati cancellati agli aeroporti di Newark, La Guardia e JFK. Strade allagate, circolazione bloccata a Brooklyn e nel Queens e la metropolitana è ferma, mentre le autorità raccomandano alla popolazione di non uscire di casa o mettersi alla guida.

