Nel mondo si celebra la Giornata della Terra

Keystone / Jagadeesh Nv

Sono molte le manifestazioni organizzate in tutto il mondo per ribadire l'urgenza di interventi rapidi e mirati in difesa del pianeta.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 aprile 2023

tvsvizzera.it/MaMi

C'è chi si rivolge alla politica chiedendo misure più incisive per contrastare i cambiamenti climatici, o chi si riunisce secondo la tradizione sciamanica lanciando un appello per salvare la natura. Talvolta la maniera di manifestare raccoglie consensi, altre no.

Il 22 aprile è la Giornata mondiale della Terra. Un momento simbolico che quest'anno ha come tema gli investimenti a favore del nostro pianeta. Investimenti che secondo la scienza devono essere potenziati. I dettagli nel servizio del TG:

