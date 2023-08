Il settore della ristorazione è afflitto da una cronica carenza di personale. © Keystone / Christian Beutler

Carenza di personale, qualità della vita lavorativa e aumento dei salari nel settore della ristorazione in Svizzera. Le testimonianze raccolte dalla trasmissione radiofonica Rendez-vous della Radiotelevisione svizzera di lingua tedesca (SRF).

Alla vigilia dell'inizio delle contrattazioni fra le organizzazioni padronali e quelle che rappresentano i lavoratori e le lavoratrici, i dati e le voci raccolte da SRF confermano la carenza di personale in ristoranti, bar e alberghi svizzeri. Tuttavia, secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica nel settore gli stipendi sarebbero aumentati più che in tutti gli altri e avrebbero già raggiunto la compensazione del rincaro del costo della vita.

Nonostante questo, chi rappresenta lavoratori e lavoratrici sottolinea che sarebbe opportuno che i salari di chi è attivo nell'ambito della gastronomia e dei servizi collegati fossero ulteriormente aumentati.

Attualmente, ricorda il servizio realizzato dalla giornalista SRF Nora MeuliLink esterno, una persona che lavora da dieci anni in questo ambito riceve in media un salario mensile di circa 4'800 franchi.

Carenza cronica di personale

Come in molti altri ambiti, anche in ristoranti e bar della Confederazione si lamenta la cronica difficoltà a procurarsi sufficiente personale. La carenza è tale, che nella maggior parte dei cantoni alcuni esercizi commerciali sarebbero costretti a limitare il numero di clienti che possono accogliere, e a ridurre l'orario di apertura.

"È un bene, che i salari minimi siano aumentati", ha commentato Roger Lang per Hotel & Gastro UnionLink esterno, l'organizzazione che rappresenta le persone che lavorano nel settore. Tuttavia, ha precisato che: "gli stipendi sono ancora troppo bassi". E che andrebbero adeguati, a maggior ragione che si tratta di un periodo di prosperità per le strutture.

In particolare, nota SRF, il comparto degli hotel in Svizzera sta toccando cifre da record: non ci sono mai stati prima tanti e tante ospiti negli alberghi della Confederazione, come è stato registrato nel primo semestre 2023.

La direttrice dell'Hotel Montana di Lucerna, Miriam Böger, conferma la congiuntura positiva e ribadisce che la carenza di personale si farebbe sentire anche nell'albergo che dirige, nonostante un nutrito gruppo di collaboratori e collaboratrici di lungo corso.

Forza lavoro stabile, che riveste anche un ruolo fondamentale nel trovare altre persone che possano collaborare con la struttura. Con 140 posti fissi di lavoro, sottolinea Böger, è comunque normale che ci siano posti vacanti, per i quali bisogna fare in modo di trovare braccia e cervelli.

Il punto di vista di datori e datrici di lavoro

Casimir Platzer di GastrosuisseLink esterno, che rappresenta oltre 20'000 datori e datrici di lavoro nel settore, sostiene che i sindacati tendono a presentare l'ambito della ristorazione sotto una cattiva luce. "Si tratta invece di mestieri meravigliosi, con condizioni interessanti", dichiara.

Secondo Roger Lang, accordarsi su un migliore contratto collettivo di lavoro aiuterebbe a migliorare la situazione delle persone che percepiscono salari minimi. E ritiene che sia importante che la clientela conosca le ragioni dei prezzi, fra le quali ci sono anche buone condizioni salariali.