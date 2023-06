Naufragio di migranti in Grecia: "La più grande tragedia mai avvenuta nel Mediterraneo"

Contenuto esterno

Il naufragio al largo delle coste greche di mercoledì notte è probabilmente la più grande tragedia mai avvenuta nel Mediterraneo. Lo ha detto la commissaria dell'Unione europea per gli affari interni Ylva Johansson. A bordo del peschereccio si stima ci fossero 750 persone. Tra queste un centinaio di bambini che si trovavano nella stiva. Sono 104 le persone che sono state portate in salvo. Di tutte le altre non si ha notizia e, anche se molte cose restano da chiarire, appare ormai evidente che non ci sono più molte speranze di ritrovare qualcuno in vita. Intanto si riapre il dibattito su cosa non ha funzionato nei soccorsi in Grecia. L'agenzia europea Frontex e le autorità nazionali si rinviano a vicenda le competenze e per ora non si trova una risposta alla domanda "Chi e come doveva intervenire?"



