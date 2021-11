Muore a soli 41 anni Virgil Abloh

Contenuto esterno

È stato una delle personalità più influenti nel mondo della moda degli ultimi 20 anni. conosciuto soprattutto dai giovani per aver portato in passerella la moda della strada con il suo marchio Off White. Virgil Abloh è morto a soli 41 anni a causa di un tumore. Attualmente era direttore creativo di Louis Vuitton e nella sua breve carriera aveva rotto molte barriere tra cui l'essere il primo afroamericano ad occupare un ruolo di primo piano in questo settore.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 novembre 2021 - 21:22