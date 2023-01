Morto il ministro degli interni ucraino

Contenuto esterno

Il ministro dell'interno ucraino Denys Monastyrskyi è morto mercoledì nello schianto dell'elicottero su cui si trovava che stava sorvolando la regione di Kiev. Almeno 18 persone (di cui la metà si trovava a bordo del velivolo) hanno perso la vita a causa della caduta, avvenuta nella località di Brovary, a est della capitale. Una trentina i feriti. Tra le vittime, in volo con Monastyrskyi, anche il viceministro Yevhen Yenin e il segretario di Stato del ministero Yuriy Lubkovich. Le cause dell'impatto non sono ancora state chiarite, ma per il momento l'ipotesi di un abbattimento nell'ambito del conflitto sembra esclusa. Si sa, invece, che le condizioni di visibilità erano difficili a causa del buio e della nebbia.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 gennaio 2023 - 15:00

Altri sviluppi Altri sviluppi Il caro carburanti cambia le abitudini di guida Questo contenuto è stato pubblicato il 18 gen 2023 Oltre frontiera i distributori minacciano scioperi contro il “decreto carburanti”. In sofferenza soprattutto le stazioni di confine.