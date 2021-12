Morti e feriti in un incendio su un traghetto

Contenuto esterno

In Bangladesh almeno 37 persone sono rimaste uccise in un incendio scoppiato a bordo di un traghetto. Un centinaio i feriti. E il paese asiatico non è nuovo a incidenti del genere.

24 dicembre 2021

