Moldavia e Ucraina verso l'UE

Il Consiglio europeo ha approvato il conferimento ai due Paesi dello statuto di candidati all'ingresso nell'Unione europea. Nulla di fatto, invece, per l'Albania e la Macedonia del Nord.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 giugno 2022 - 08:59

Tutti i 27 Stati membri dell'Unione si sono pronunciati a favore, seguendo la raccomandazione in tal senso formulata lo scorso 17 giugno dalla Commissione europea. Per il presidente del Consiglio UE Charles Michelsi tratta di un "momento storico". "Oggi è buon giorno per l'Europa", ha twittato la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen.