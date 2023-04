Moda, dieci anni fa la strage del Rana Plaza in Bangladesh

Contenuto esterno

Esattamente dieci anni fa, il 24 aprile del 2013, è crollato il Rana Plaza, l’edificio commerciale di otto piani in cui era insediata una grande fabbrica tessile che produceva capi per diversi famosi marchi di moda occidentali. Il cedimento strutturale avvenuto a Savar, un sub-distretto dell’area metropolitana di Dacca, fece 1'138 vittime (dalle macerie furono estratti 2'515 feriti). Si è trattato del più grave incidente avvenuto in una fabbrica che rese palesi le inumane condizioni cui sono sottoposti i lavoratori e le lavoratrici, molti minori, che confezionano i capi che noi indossiamo quotidianamente. Qualcosa comunque nel frattempo è cambiato, anche se non è ancora sufficiente.