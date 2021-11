Misure per i no vax in Austria, Olanda e Germania

Contenuto esterno

Aumentano i paesi - soprattutto nell'Europa del Nord - che stanno introducendo nuove restrizioni nei confronti dei non vaccinati per far fronte alla quarta ondata pandemica. In alcune nazioni le autorità rilasciano il pass sanitario solo alle persone guarite o vaccinate - talora con l'aggiunta di un tampone negativo - mentre in alcuni casi si torna a parlare di lockdown.



Questo contenuto è stato pubblicato il 12 novembre 2021 - 20:43

