Migranti, poca solidarietà con l'Italia

La pressione migratoria sull’Italia continua a essere molto forte in questi giorni, con gli sbarchi che si succedono a Lampedusa. Sull’isola sono ormai quasi 6'800 i migranti, centinaia dei quali in attesa di essere trasferiti. La solidarietà europea si fa attendere: Francia e Germania stanno frenando sull’accoglienza. Mentre Parigi blinda i confini, Berlino se la prende con Roma per il mancato rispetto dell’accordo di Dublino. Questo almeno stando alla stampa tedesca. La Germania avrebbe congelato il meccanismo di solidarietà volontaria, fermando gli arrivi dall’Italia. Si parla di numeri modesti per questo meccanismo, ma il segnale politico, se confermato, è forte.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 settembre 2023 - 16:00

