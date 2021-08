Mia e Noah sono i nomi più gettonati per i bimbi svizzeri

Nella Svizzera italiana i preferiti sono Sofia e Leonardo. © Keystone / Gaetan Bally

Sono stati questi i nomi più popolari nella Svizzera per i nati nell'anno 2020, secondo i dati forniti oggi dall'Ufficio federale di statisticaLink esterno (UST).

Nella Svizzera italiana spiccano invece Sofia e Leonardo, che si confermano ai primi posti della classifica fin dal 2015. Dopo Sofia (con 31 neonate che portano questo nome), salgono sul podio anche Alice (25) e Aurora (25). Tra i bambini figurano invece Leonardo (49), Alessandro (21), Liam ed Enea (entrambi 20).

Prendendo in considerazione i dati di tutta la Svizzera, nel 2020 sono nate 461 bambine che sono poi state chiamate Mia. Seguono Emma (407 neonate) e Mila (350). Tra i maschietti sono stati registrati 507 Noah, 372 Liam e 359 bambini di nome Matteo.

Noah e Mia sono anche i nomi maggiormente utilizzati nella Svizzera tedesca, mentre in Romandia sono Emma e Gabriel in cima alla graduatoria. Nella Svizzera retoromancia, sebbene con numeri esigui, i nomi più utilizzati per le femminucce sono Daria, Laura, Lea, Lorena e Yuna, mentre tra i neonati Levin e Nic.