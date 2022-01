Mercati finanziari con il vento in poppa

Un buon 2021 anche per la Borsa svizzera © Keystone / Christian Beutler

Il 2021 è stato un anno di grande successo per la maggior parte delle Borse, nonostante la pandemia

Questo contenuto è stato pubblicato il 04 gennaio 2022 - 21:04

I mercati borsistici mondiali (Svizzera compresa) hanno conosciuto un grande successo nel 2021 e questo malgrado la crisi pandemica e i conseguenti problemi incontrati dalle catene di fornitura delle imprese.

Lo Swiss Market Index è cresciuto del 20% nell’anno che ci siamo appena lasciati alle spalle. La grande domanda ora è se le borse continueranno su questa scia o se ci sarà un'inversione di tendenza per i mesi a venire e fare delle previsioni è impossibile, sia per le incertezze legate alla pandemia che per le incognite legate alla congiuntura e all'inflazione. Inflazione che negli Stati Uniti, per esempio, ha raggiunto livelli che non si vedevano da 40 anni. "Determinante sarà sapere come si svilupperà l'inflazione e in particolare come reagiranno le banche centrali. Questo segnerà molto il ritmo e la musica che sentiremo sui mercati finanziari", spiega ai microfoni della RSI la responsabile della strategia degli investimenti di Credit Suisse Nannette Hechler-Fayd’Herbe.

Gli analisti, comunque, restano prudentemente ottimisti per i prossimi mesi: "Riteniamo che le azioni e le borse in generale avranno un anno positivo, ma non così eccezionale come il 2021. Quest'anno sarà probabilmente più normale", aggiunge Hechler-Fayd’Herbe. Molti settori economici infatti stanno bene e le azioni restano un investimento interessante anche se non privo di rischi.

