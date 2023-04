Meno donazioni di organi nel 2022 in Svizzera

Meno decessi di donatori e donatrici, più decessi di persone in attesa di un organo. © Keystone / Martial Trezzini

Il numero di donatori e donatrici di organi in Svizzera nel 2022 ha subìto una leggera flessione.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 aprile 2023

tvsvizzera.it/mrj con Keystone-ATS

Lo scorso anno ci sono state meno donazioni di organi in Svizzera: nel 2022 sono morte 164 persone donatrici, ossia due in meno rispetto al 2021. Sono inoltre aumentati i decessi di persone in attesa di un trapianto di organi (83 contro i 72 del 2021).

Come si legge in una nota diffusa mercoledì da Swisstransplant, nel 2022 sono stati 1'442 i e le pazienti in attesa di un organo da trapiantare (8 in più rispetto all'anno prima). I reni sono gli organi per cui si creano le liste e i tempi di attesa più lunghi, che mediamente superano i due anni e mezzo.

Nel 2022 erano 116 i donatori e le donatrici viventi di reni e fegato (contro i 127 nel 2021). Sono state 570 le persone a beneficiare di un trapianto di uno o più organi, 17 in meno che nel 2021.

La data di attuazione del modello del consenso presunto, accettato alle urne il 15 maggio 2022, non è ancora nota. Per questo motivo Swisstransplant consiglia di esplicitare la propria volontà - tramite una tessera di donatore, un testamento biologico o la cartella informatizzata del paziente - e di informare i propri famigliari.

Pochi giorni fa, il direttore di Swisstransplant Franz Immer, citato dal SonntagsBlick, si è detto timoroso per la situazione nel 2023 e l'ha definita "critica", vista la scarsità degli organi rispetto al fabbisogno effettivo.