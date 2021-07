Contenuto esterno Manifestazioni in Canada

Migliaia di persone sono scese in strada in diverse città canadesi per ricordare i bambini indigeni strappati alle loro famiglie per essere rieducati nelle scuole statali amministrate dalla chiesa cattolica. Tra le rivendicazioni vi è la richiesta di cancellare il Canada Day.

Questo contenuto è stato pubblicato il 02 luglio 2021 - 15:59

tvsvizzera.it/mrj