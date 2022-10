Macron e Scholz cercano di ricucire un rapporto un po' incrinato

Il presidente francese e il cancelliere tedesco si sono incontrati mercoledì a Parigi per un pranzo di lavoro, definito "amichevole e costruttivo", per cercare di rinsaldare le relazioni tra i due Paesi, che negli ultimi tempi hanno registrato qualche attrito, in particolare in materia di difesa, geopolitica ed energia.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 ottobre 2022 - 21:07

Contenuto esterno





Altri sviluppi Altri sviluppi I porti italiani potrebbero rimanere chiusi per i migranti soccorsi in mare Questo contenuto è stato pubblicato il 26 ott 2022 Il nuovo Governo italiano potrebbe decretare la chiusura dei porti per quelle navi battenti bandiera straniera con a bordo persone salvate in mare.