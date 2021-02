Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

In carriera ha vinto 23 Grammy Awards (nella foto, mostra soddisfatto quelli del 2015). Keystone / Paul Buck

È morto martedì all'età di 79 anni il pianista e tastierista statunitense Chick Corea. Leggenda del jazz e della fusion, soffriva di una rara forma di cancro, diagnosticata solo di recente. Lo riportano venerdì i media americani.

"Era un mentore e un amico per molti", si legge in un annuncio pubblicato sul sito webLink esterno del musicista. "Tramite il suo lavoro e i decenni trascorsi in tournée per il mondo, ha toccato e ispirato la vita di milioni di persone".

La nota prosegue con un messaggio dello stesso Corea: "Voglio ringraziare tutti coloro che lungo il mio viaggio mi hanno aiutato a tenere viva la mia musica. Mi auguro che coloro che hanno sentore di poter scrivere, suonare ed esibirsi lo facciano. Se non per voi stessi, fatelo per noi. Non solo il mondo ha bisogno di più artisti, ci si diverte anche molto". Il pianista si congeda infine dai musicisti con i quali ha suonato.

Tre classici firmati Chick Corea da riascoltare: 'Spain', '500 miles high' e 'La fiesta'. Con Miles Davis: 'Black beauty: Miles Davis at Fillmore West' e 'Miles Davis at Fillmore: Live at the Fillmore East' Fine della finestrella

Chick Corea è tra le figure centrali nello sviluppo del jazz nel dopoguerra. Con Herbie Hancock e Keith Jarrett, è considerato uno dei più importanti pianisti jazz del dopo 1960. Alla fine degli anni Sessanta suonò nella band del trombettista Miles Davis. Negli anni Settanta fondò i Return to Forever, uno dei maggiori gruppi del movimento fusion (che fuse il jazz con elementi del rock e del funk).

Nominato 67 volte ai Grammy, i premi statunitensi della musica, ne ha vinti ben 23 (la prima nel 1976 con i Return to Forever). Durante la sua carriera ha pubblicato oltre 80 album. Di origini italiane, all'anagrafe si chiamava Armando Anthony.

Dalle Teche della Radiotelevisione svizzera RSI, vi proponiamo un'intervista del 2003. Ospite di Estival Jazz a Lugano per la quarta volta -vi si era già esibito con varie formazioni nel 1984, 1992 e 1995- Chick Corea spiega in pochi minuti cos'è per lui la musica.

tvsvizzera.it/ATS/ri con RSI (News del 12.02.2021)