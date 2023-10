Lumache giganti da compagnia: un rischio per la salute

Keystone / Scott Burton

Spopolano sulle reti sociali immagini di persone che hanno scelto le lumache giganti da terra come animali domestici, non rendendosi conto della loro pericolosità.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 ottobre 2023 - 16:30

tvsvizzera.it/mrj con Keystone-ATS

Con una lunghezza di oltre 20 cm, la lumaca di terra gigante è tutt'altro che innocua, malgrado il suo "amichevole" aspetto di gasteropode. Un nuovo animale domestico popolare in Svizzera, ma che può rappresentare una minaccia per la salute umana.

"I social network sono pieni di foto di persone che mettono questo animale a contatto con la pelle o addirittura con la bocca. La sua bava dovrebbe essere benefica per l’epidermide, mentre in realtà è un vettore di malattie come il verme polmonare del rattoLink esterno, che può causare una forma di meningite nell'uomo", avverte Cleo Bertelsmeier, professoressa associata presso il Dipartimento di ecologia ed evoluzione della Facoltà di biologia e medicina dell'Università di Losanna (UNIL), citata in un comunicato stampa diffuso giovedì.

Bertelsmeier, responsabile di uno studio sulle lumache giganti pubblicato martedì scorso sulla rivista Parasites & VectorsLink esterno, ha aggiunto che il consumo di questi invertebrati è fortemente sconsigliato.

Considerata una specie invasiva particolarmente problematica, la lumaca di terra gigante, originaria dell'Africa orientale, è vorace e si riproduce molto rapidamente, rappresentando una minaccia per le aree agricole e la biodiversità.

Il boom delle lumache da compagnia

Il team di ricerca dell'UNIL ha condotto quello che è il primo studio su scala globale per quantificare io rischio d'invasione e di trasmissione di malattie associato al commercio di questa specie come animale domestico. Le biologhe e i biologi hanno utilizzato dati estrapolati dai social network per stabilire una mappa globale delle aree in cui l'animale si trova in cattività e per valutare i comportamenti a rischio degli individui che le hanno scelte come animali domestici.

"Scorrendo i post pubblicati sui social [su Instagram l'hashtag #giantafricanlandsnail appare in più di 56'000 pubblicazioni, ndr], ci si rende subito conto che sono molte le persone che possiedono lumache giganti da compagnia (soprattutto in Europa) e che molte di loro non sembrano essere consapevoli dei rischi per la salute a cui espongono se stessi o i propri figli quando maneggiano questi animali, ad esempio posandoli sul viso", commenta Jérôme Gippet, post-dottorando del team di Cleo Bertelsmeier e primo autore dell'articolo.

È urgente sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi per la salute associati alla lumaca di terra gigante, sia nei Paesi tropicali che in Europa, e commercio e possesso devono essere regolamentati a livello internazionale, concludono le ricercatrici e i ricercatori.