Lula riconquista la presidenza in Brasile

Luiz Inácio Lula da Silva ha vinto le elezioni presidenziali brasiliane superando il presidente uscente Jair Bolsonaro alla fine di un lungo testa a testa, conclusosi con il 50,83% dei voti in suo favore contro il 49,17% ottenuti da Bolsonaro.

"E' una vittoria della democrazia", ha detto il leader di sinistra salutando quanti hanno accolto nel Paese il risultato con fuochi artificiali, grida di gioia, lacrime e caroselli in auto.

Nei due mesi spesi a convincere i brasiliani battendo le piazze del colosso sudamericano da nord a sud, l'ex operaio diventato presidente non ha perso occasione per chiedere di far prevalere un modello progressista per il Brasile, per riportarlo nell'orbita delle relazioni internazionali ("ora è più isolato di Cuba"), per riaccendere l'attenzione sugli indigenti ("33 milioni soffrono la fame"), per arrestare lo sterminio degli indigeni e lo smantellamento delle foreste dell'Amazzonia.

Una rivincita per Lula, dopo dodici anni di assenza, quando l'inchiesta Lava Jato, le mani pulite brasiliana lo travolse facendolo finire in carcere per 18 mesi. E un record negativo per Bolsonaro, l'unico presidente a non aver ricevuto la riconferma alla seconda candidatura, in un inedito scontro tra un capo di Stato ed un ex presidente.

Sconfitto al ballottaggio, Bolsonaro sta finora mantenendo il silenzio senza pronunciarsi sul risultato delle elezioni. Il leader di destra "si è isolato" nel palazzo presidenziale a Brasilia e "non risponde alle telefonate di nessun alleato politico", hanno riferito ai media alcuni suoi collaboratori.

Nessuna dichiarazione neanche da parte dei suoi figli, in particolare di Eduardo Bolsonaro, che cura la sua comunicazione sui social, sottolinea la stampa locale.