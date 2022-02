Lotta contro il tempo per salvare Rayan, incastrato in un pozzo

Contenuto esterno

In Marocco proseguono ormai da giorni e senza sosta le operazioni di salvataggio di un bambino di 5 anni, Rayan, caduto a 32 metri di profondità in un pozzo naturale lo scorso martedì. I soccorritori hanno iniziato gli ultimi decisivi passaggi per aprire una via d'uscita sicura, ma si temono crolli.