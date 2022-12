Lo svizzero Hofstetter illumina Kiev con la sua arte

Un autoscatto in piazza con le luci giallo-blu per due giovani di Kiev. Keystone / Oleg Petrasyuk

Già noto per le sue installazioni luminose, l'artista elvetico sta dando vita e luce alla capitale dell'Ucraina.

La capitale ucraina Kiev sta soffrendo per la mancanza di elettricità dovuta alla guerra scatenata dall'invasione russa. A portare un po' di luce e colore in città ci sta pensando però l'artista svizzero Gerry Hofstetter, che da ieri sta illuminando gli edifici con la sua arte.

Conosciuto nel mondo intero per le sue istallazioni luminose, Hofstetter ravviva diversi stabili e monumenti con un tour serale di circa 15 minuti. Il 60enne si muove con una squadra di quattro persone e un proprio generatore di corrente.

Il percorso del tour di illuminazione non è stato annunciato in anticipo per motivi di sicurezza. Le proiezioni di motivi natalizi e altre immagini - come ritratti di defunti e colombe della pace sulla facciata della chiesa di Sant'Andrea - possono essere viste dal tramonto fino al coprifuoco. La campagna continuerà fino alla sera di domani.

"Voglio portare speranza e un po' di Natale agli ucraini", ha dichiarato Hofstetter prima dell'azione. "Voglio mostrare al mondo, in modo tranquillo ma illuminante, che a Natale dovremmo pensare a tutte le persone che non possono festeggiare al caldo", ha proseguito l'artista.

Le immagini saranno trasmesse in diretta streaming, così da raggiungere i soldati al fronte, ma anche le case e i rifugi del resto della popolazione. Secondo Hofstetter, diventato famoso per le sue spettacolari proiezioni su luoghi iconici del pianeta come ad esempio il Cervino, l'Ambasciata svizzera a Kiev ha sostenuto il progetto occupandosi della logistica sul posto.

I ripetuti attacchi delle truppe di Mosca alle rete ucraina hanno provocato gravi danni, soprattutto nella capitale. Per questa ragione proprio ieri è stata sospesa temporaneamente la circolazione di tram e filobus.