Lo scrittore italo-svizzero Da Empoli premiato in Spagna

Giuliano da Empoli. Keystone / Francesca Mantovani

All'autore de "Il mago del Cremlino" il Premio Goncourt Spagna 2023.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 marzo 2023 minuti

tvsvizzera.it/MaMi con Keystone-ATS

È andato allo scrittore italo-svizzero Giuliano da Empoli il Premio Goncourt Spagna 2023: l'autore de "Il mago del Cremlino" è stato proclamato vincitore da una giuria presieduta dallo scrittore spagnolo Javier Moro, secondo quanto annunciato dall'Istituto Francese di Madrid.

La decisione di concedere il premio a da Empoli è giustificata dal riconoscimento della "sublime riflessione sul potere" contenuta ne "Il mago del Cremlino" (Mondadori), romanzo che esplora aspetti poco noti dell'era Putin in Russia. Il libro esce proprio oggi in Spagna in un'edizione curata dalla casa editrice Seix Barral.

Il premio Goncourt, uno dei riconoscimenti letterari più prestigiosi in Francia, viene concesso anche in edizioni estere organizzate in più di 36 Paesi.

Da Empoli è ospite degli Eventi letterari Monte Verità, che si aprono domani al PalaCinema di Locarno.