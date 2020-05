È stata la prima artista svizzera ad aver vinto la Mela d'Oro di Bratislava, ha ricevuto il Premio Giovani e Media nel 2009 per The Rumour of Venice e il Premio Strega per gli Uccelli, pubblicato nel 2010. Nel 2012 lo stesso titolo è stato selezionato come uno dei 10 migliori libri dell'anno dalla New York Times Book Review.

Albertine, premio 'Nobel' dell'illustrazione per l'infanzia 12 maggio 2020 - 21:05 La disegnatrice Albertine è stata insignita del Premio Hans Christian Andersen 2020, considerato una sorta di Nobel della letteratura per i più giovani. Albertine, 53 anni, è la quarta svizzera a ricevere il premio dopo Alois Carigiet (1966), Jörg Müller (1994) e Jürg Schubiger (2008). Una giuria internazionale l'ha selezionata tra 36 candidati provenienti da tutto il mondo, precisa un comunicato dell'Istituto Svizzero per la Gioventù e i Media . "Da più di vent'anni - si legge nella nota - Albertine sviluppa uno stile personale e audace, creando un mondo che le si addice. Le sue illustrazioni fungono da trampolino di lancio verso un mondo immaginario fatto di sogni e di domande, un universo in cui l'essere umano è innegabilmente al centro, con le sue domande e con tutta la sua complessità". Molti dei suoi libri sono stati creati in collaborazione con Germano Zullo, suo marito. È stata la prima artista svizzera ad aver vinto la Mela d'Oro di Bratislava, ha ricevuto il Premio Giovani e Media nel 2009 per The Rumour of Venice e il Premio Strega per gli Uccelli, pubblicato nel 2010. Nel 2012 lo stesso titolo è stato selezionato come uno dei 10 migliori libri dell'anno dalla New York Times Book Review. Il servizio del TG: