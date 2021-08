Le vaccinazioni rallentano e i cantoni reagiscono

I centri stanno man mano chiudendo e si privilegia la vaccinazione di prossimità. Keystone / Robert Ghement

La disponibilità a farsi vaccinare degli svizzeri è in calo oramai da tempo e alcuni cantoni pensano a come incentivare all'immunizzazione, ma non trovano l'accordo di tutti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 agosto 2021 - 20:48

tvsvizzera.it/MaMi

La tendenza a sottoporsi alla vaccinazione è in calo e alcuni cantoni hanno deciso di reagire: in questi giorni il canton Berna - dove solo il 56% della popolazione sopra i 12 anni è vaccinato - ha infatti iniziato a chiudere i grandi centri cantonali e punta tutto sulla vaccinazione di prossimità, con le farmacie e soprattutto con i medici di famiglia.

Studi medici che però sembrano poco propensi a farlo, alcuni non lo reputano infatti incentivante.