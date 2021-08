Le raccomandazioni di voto per il 26 settembre

Tre partiti hanno già espresso le loro raccomandazioni per il 26 settembre © Keystone / Christian Beutler

Tre dei principali partiti svizzeri si sono riuniti sabato in assemblea e hanno discusso delle raccomandazioni di voto per l’appuntamento alle urne del prossimo 26 settembre. Il popolo elvetico è chiamato a esprimersi sulle iniziative “Matrimonio per tutti” (che pone allo stesso livello le unioni eterosessuali e quelle omosessuali) e “99%” (che vuole sgravare i salari e tassare equamente il capitale).

Per i Verdi liberali l’iniziativa “99%” lanciata dalla Gioventù socialista è un “testo che manca il suo obiettivo” e va per questo motivo respinta. Invitano invece ad accettare il matrimonio per tutti (il testo è infatti nato da un’iniziativa parlamentare depositata proprio da questo partito nel 2013).

I Verdi, riuniti a Friborgo, hanno deciso di sostenere entrambi i testi.

L’UDC, al contrario, ha invitato a bocciarli. In particolare, per quanto riguarda “99%”, per il presidente dei democentristi Marco Chiesa, tassare al 150% (e non più al 100%) una parte del reddito da capitale sarà particolarmente dannoso per le imprese e le start-up, che dovranno “versare somme enormi allo Stato”, di cui invece necessitano per sopravvivere. Di conseguenza, ha aggiunto, la Svizzera diventerà meno attrattiva per gli investitori e i posti di lavoro saranno minacciati.

