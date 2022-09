Le intemperie fanno almeno otto vittime nelle Marche

Circa 180 vigili del fuoco sono al lavoro nella regione. Keystone / Vigili Del Fuoco Handout

Il nubifragio che nella notte su venerdì si è abbattuto sulla regione del centro Italia ha provocato la morte di almeno otto persone, mentre altre quattro risultano disperse.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 settembre 2022 - 10:16

tvsvizzera.it/mar/Ansa

In poche ore in provincia di Ancona è caduta una quantità d'acqua che normalmente si registra in sei mesi. "Sono caduti circa 420 millimetri in circa due o tre ore", ha indicato Luigi D'Angelo, direttore operativo del coordinamento emergenze della protezione civile.

Nel suo ultimo bilancio, emanato venerdì mattina, la prefettura di Ancona fa stato di otto vittime e quattro dispersi.

I vigili del fuoco hanno effettuato oltre 150 interventi, in particolare per salvare "decine di persone" rifugiatesi sui tetti delle abitazioni e sugli alberi.

È una situazione apocalittica, una cosa che in tanti anni non ho mai visto", ha detto Carlo Manfredi, sindaco di Castellone di Suasa, centro in provincia di Ancona. "Piante e alberi trasportati come fuscelli. Purtroppo, siamo ancora alla ricerca del bambino di otto anni. Ieri notte fortunatamente abbiamo trovato la mamma ancora in vita. Era in auto poi ha visto questa corrente d'acqua arrivare ed è scesa con il con il bambino in braccio ma poi sono stati trascinati via", ha aggiunto.

L'ondata di maltempo che ha colpito le Marche "non era prevista a questi livelli, non avevamo livelli di allarme. E l'esondazione del Misa, in particolare, è stata repentina e improvvisa", ha spiegato l'assessore regionale alla Protezione civile Stefano Aguzzi.

In alcune località, "non c'è stato tempo di intervenire, ci sono persone che magari erano in strada o sono uscite non rendendosi conto del pericolo".

