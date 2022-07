La Tunisia ha una nuova Costituzione

BAgno di folla per il presidente tunisino Kais Saied. Keystone / Tunisia Presidency Handout

Il testo è stato approvato dal 90% della popolazione, ma la percentuale di partecipazione al voto è molto bassa: solo il 27% degli aventi diritto si è recato ai seggi.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 luglio 2022 - 15:20

tvsvizzera.it/mrj

La nuova Costituzione tunisina che attribuisce ampi poteri al presidente Kais Saied è stata approvata con oltre il 90% dei voti. Ai seggi, però, si sono recati pochi aventi diritto: la partecipazione è stata infatti di poco superiore al 27% perché in molti hanno deciso di boicottare la consultazione.

Nell’apprendere i risultati, molta gente si è riversata per le strade di Tunisi per celebrare la nuova Costituzione e il capo di Stato che, dopo un bagno di folla, si è rivolto ai media: “Quello che il popolo tunisino ha fatto oggi è una lezione per il mondo, una lezione per la storia. Continueremo a lavorare perché Tunisi torni ad essere ciò che era prima. Anzi: anche meglio di prima”.

Contenuto esterno

Parole di celebrazione, ma la nuova Costituzione a tanti fa paura: secondo l’analista e ricercatore Youssef Cherif questa “ha delle falle troppo importanti e anche delle tendenze autoritarie. si tratta di una costituzione che potrebbe dar vita a un regime autoritario simile a quello che la Tunisia aveva prima del 2011”.

Il nuovo testo attribuisce a Kais Saied tutti i poteri, secondo i membri dell'élite del Paese e dei maggiori partiti all'opposizione. Sono questi che, dopo giorni di proteste, hanno invitato gli elettori a boicottare lo scrutinio.