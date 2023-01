La Svizzera supera i 9 milioni di abitanti

L'aumento degli ultimi mesi è sì dovuto all'immigrazione, ma non quella ucraina. Keystone / Laurent Gillieron

Con il passaggio al 2023, la Confederazione ha infranto un nuovo record: quello di 9 milioni di abitanti. Una crescita ormai costante, ma si sta arrivando al limite?

Alla fine del mese di settembre 2022, in Svizzera vivevano 8'935'707 persone. Una cifra che non è "gonfiata" dalla presenza di rifugiati: non tiene infatti conto dei 70'000 ucraini e ucraine giunti nel Paese con lo statuto S.

Ciononostante, il saldo migratorio - sempre stato positivo negli ultimi tre mesi dello scorso anno - è comunque alla base di questa ulteriore crescita demografica, come conferma ai microfoni della RSI anche Marco Salvi del Think Tank liberale Avenir Suisse. Non se n'è accorto quasi nessuno, ma siamo ormai ben oltre i 9 milioni.

Si tratta in sostanza di un raddoppio della popolazione in soli 80 anni. e gli effetti si sentono in particolar modo nel mondo del lavoro e nel mercato delle abitazioni.

