La Svizzera leader mondiale nel mercato del caffè

Oltre il 60% del commercio internazionale di questo comune prodotto esotico viene negoziato in Svizzera, paese leader anche nel ramo delle macchine automatiche per il caffè.

09 gennaio 2022

Tempi Moderni, RSI

La storia del caffè moderno nasce introno al 1683 a Vienna, quando i turchi in ritirata abbandonarono sul posto 500 sacchi di caffè. Fu una vera fortuna per i viennesi che iniziarono a filtrare il caffè, gli aggiunsero dello zucchero e della panna, creando così il famoso caffè alla viennese.

Oggi il caffè è la bevanda più diffusa al mondo dopo l’acqua. Ogni giorno si consumano quasi 1,6 miliardi di tazze di caffè al mondo. A consumarne di più sono i paesi nordici, come Finlandia, Norvegia e Danimarca. La Svizzera con un consumo annuo pro capite di circa 8 kg si piazza al settimo posto.

Il magazine economico Tempi Moderni della Radiotelevisione svizzera RSI spiega l’importanza del caffè per l’economia svizzera e della leadership elvetica a livello mondiale per quanto concerne le macchine del caffè automatiche.

Non tutti sanno infatti che oggi le esportazioni di caffè superano quelle di prodotti elvetici tradizionali quali il formaggio o il cioccolato e che tra il 60 e il 75% del commercio internazionale del caffè avviene in Svizzera, dove questo bene rappresenta circa l’1% del Pil, come indica il sevizio di swissinfo.ch che segue.

