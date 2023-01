La Svizzera entra ufficialmente nel Consiglio di sicurezza ONU

Svizzera sempre più connessa con le vicende mondiali © Keystone / Alessandro Della Valle

Con la cerimonia che si tiene martedì a New York la Svizzera entra formalmente a far parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU fino al mese di aprile del 2024.

Questo contenuto è stato pubblicato il 03 gennaio 2023 - 13:09

tvsvizzera.it/spal con Keystone-ATS

La Confederazione, che si era candidata nel 2011, è stata eletta dall'Assemblea generale lo scorso 9 giugno, uguagliando il primato di suffragi (187 voti su 190) per una nazione del gruppo dei "Paesi dell'Europa occidentale e altri Stati" e già da ottobre è stata associata ai lavori dell'organismo come osservatrice (da oggi formalmente potrà anche votare).

Si troverà quindi preparata all'impegnativo compito che l'aspetta nel Consiglio di sicurezza, organo che decide su questioni di pace e sicurezza internazionale e che ha, in particolare, la competenza di votare sulle sanzioni e su eventuali missioni militari di mantenimento della pace. "È un luogo comune dire che il carico di lavoro nel Consiglio di sicurezza è notevole", ha riconosciuto qualche giorno fa davanti ai media l'ambasciatrice svizzera all'Onu a New York Pascale Baeriswyl.

Questo incarico, sommato alla recente adesione di Berna alle sanzioni UE contro Mosca, è però destinato a fomentare ulteriori polemiche all'interno del paese dove gli esponenti della destra (in particolare UDC) hanno ribadito la loro opposizione per le possibili conflittualità con il principio della neutralità elvetica riconosciuto a livello internazionale.

Il Consiglio è composto da cinque membri permanenti (USA, Russia, Regno Unito, Francia e Cina) e dieci membri non permanenti eletti in rappresentanza dei paesi membri delle Nazioni Unite. L'Assemblea Generale elegge i dieci membri non-permanenti (cinque all'anno) con un mandato di due anni a partire dal 1º gennaio. I membri sono scelti dai Gruppi Regionali e confermati dall'Assemblea Generale. Un rappresentante di ogni Paese membro deve essere costantemente presente presso la sede in modo che il consiglio possa riunirsi in ogni momento. End of insertion

Se da un lato i leader di molti paesi hanno accolto con favore l'arrivo della Svizzera nel Consiglio di sicurezza in questa fase di tensione, alla luce della sua tradizionale funzione di mediatrice (i cosiddetti buoni uffici), dall'altro la posizione di Berna sulle sanzioni contro Mosca è stata criticata da alcuni governi (in particolare dal Cremlino).

Da parte sua Thomas Gürber, capo della divisione ONU del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), sostiene che "non possiamo immaginare una situazione in cui la neutralitàLink esterno ci impedisce di prendere una posizione chiara".

Inoltre il governo svizzero sarà chiamato a intervenire direttamente in seno al Consiglio di sicurezza dell'Onu solo in casi eccezionali, quando devono essere imposte nuove sanzioni a un Paese ma questo avviene non più di due o tre volte all'anno. E in ogni caso vengono consultati anche i presidenti delle commissioni competenti in parlamento che dovranno fornire il loro parere.