La Svizzera avrà un memoriale delle vittime dell'Olocausto

A Berna sarà costruito un monumento alle vittime del nazionalsocialismo. Il Consiglio federale ha stanziato mercoledì 2,5 milioni di franchi a questo scopo.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 aprile 2023

In accordo con la volontà del Parlamento, il Governo si impegna a perpetuare la memoria dei sei milioni di ebrei uccisi e di tutte le altre vittime dell'Olocausto e delle persecuzioni naziste. Questo compito "assume oggi una rilevanza particolare, perché rimangono pochi sopravvissuti e testimoni di quel periodo e perché la relativizzazione dell’Olocausto e l’antisemitismo sono di nuovo in aumento", osserva il Consiglio federale in un comunicato.

Il Governo federale e la città di Berna intendono così lanciare un segnale importante contro il genocidio, l'antisemitismo e il razzismo, e a favore della democrazia, dello Stato di diritto, della libertà e dei diritti umani fondamentali. Il memoriale comprenderà anche elementi informativi, che promuoveranno lo scambio e la discussione.

+ Un approfondimento su questo progetto di memoriale, una prima per la SvizzeraLink esterno

Inoltre, l'esecutivo, in collaborazione con il Canton San Gallo, vuole sostenere la pianificazione e la realizzazione di un sito nazionale per favorire la consapevolezza e le relazioni transfrontaliere su questo tema. Il DFAE è stato incaricato di proporre entro la fine dell'anno varie opzioni per il cofinanziamento del progetto che vedrà la luce appunto nel Cantone della Svizzera orientale.