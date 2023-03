La Svizzera è l'ottavo Paese più felice al mondo

La classifica sulla felicità non tiene conto della gastronomia di ogni Paese. Keystone / Jean-christophe Bott

In testa alla classifica, pubblicata lunedì in occasione della Giornata internazionale della felicità, istituita dall'ONU, c'è ancora una volta la Finlandia.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 marzo 2023 minuti

tvsvizzera.it/mar/Keystone-ATS

Da ormai undici anni, il World Happiness Report,Link esterno redatto da un gruppo di esperti indipendenti, stila una classifica mondiale della felicità.

Anche questa volta, a dominare la graduatoria sono i Paesi nordici. La Finlandia figura infatti al primo posto, seguita da Danimarca e Islanda. Il dominio del Nord Europa è interrotto solo dall'intrusione di Israele alla quarta piazza. In quinta posizione arrivano i Paesi Bassi, seguiti da Svezia e Norvegia.

La Svizzera figura all'ottavo rango, in calo rispetto al quarto ottenuto dodici mesi fa, mentre nel 2016 era addirittura in testa alla graduatoria. Chiudono la top ten Lussemburgo e Nuova Zelanda.

Per quanto riguarda i vari "big", gli Usa sono al 15esimo posto, la Germania al 16esimo, il Regno Unito al 19esimo e la Francia al 21esimo. Dal canto suo, l'Italia scivola di due caselle, passando dal 31esimo al 33esimo posto.

Dei 137 Paesi analizzati, il più infelice al mondo, e non è una sorpresa, è l'Afghanistan, dilaniato dalla guerra e controllato dal regime talebano. Appena prima il Libano, colpito da una crisi economica senza precedenti e da una profonda instabilità politica. In queste nazioni, secondo lo studio, l'aspettativa di vita è di oltre cinque punti in meno rispetto alle dieci più felici al mondo. Gettando uno sguardo ad altri Stati confrontati con tempi quantomeno difficili, la Russia è al settantesimo posto e l'Ucraina al 92esimo.

Il World Happiness Report usa sei fattori per stilare la classifica sulla felicità dei Paesi presi in considerazione, ovvero l'aspettativa di vita in buona salute, il prodotto interno lordo pro capite, il sostegno sociale, un basso livello di corruzione, la generosità della comunità in cui le persone si prendono cura l'un l'altro e la libertà di prendere decisioni chiave nella propria vita.