La spesa per ordigni nucleari ha raggiunto gli 83 miliardi di dollari

La spesa globale per le armi nucleari è aumentata per il terzo anno consecutivo. A dirlo è l’ICAN, la Campagna internazionale per l’abolizione delle armi nucleari, un’organizzazione con sede a Ginevra che nel 2017 ha vinto il Nobel per la pace. Nel 2022 sono stati spesi circa 83 miliardi di dollari, vale a dire il 3% in più dell’anno precedente, dalle nove potenze che dispongono di questi ordigni nei loro arsenali.